أفغانستان: طالبان تكشف عن «اتفاق فـي الآراء» حول حكومة جديدة

هيبة الله اخوند قائدا أعلى لأي مجلس حكم

كابول ـ وكالات: ذكر مسؤول أن حركة طالبان وزعماء أفغان آخرين توصلوا إلى “اتفاق في الآراء” حول تشكيل حكومة جديدة ومجلس وزراء، تحت قيادة الزعيم الروحي الأعلى للجماعة. ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن بلال كريمي، العضو في اللجنة الثقافية للجماعة قوله إن القائد الأعلى لطالبان، هيبة الله أخوند زاده ، سيكون القائد الأعلى لأي مجلس للحكم .

وأضاف كريمي أن الملا عبد الغني بارادار، وهو واحد من ثلاثة نواب لاخوند زاده والوجه العام الرئيسي لطالبان، من المحتمل أن يتولى مسؤولية تسيير العمل اليومي للحكومة.

وتابع كريمي أن “المشاورات حول تشكيل حكومة أفغانية شاملة تضم قيادات الإمارة الإسلامية، وزعماء من الحكومة السابقة وزعماء آخرين من ذوي النفوذ ، انتهت رسميا”.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد إنه ليس هناك أي معلومات محددة بشأن توقيت تشكيل حكومة.

وترك الباب مفتوحا حول ما إذا كان زعيم طالبان، مولاوي هيبة الله أخوند زاده، سيظهر بشكل علني للمرة الأولى منذ أن سيطر الإسلاميون على السلطة. وتابع “إننا ننتظر”.

جاءت تصريحاته في أعقاب تجدد القتال بين حركة طالبان ومقاتلين بالقرب من وادي “بانجشير”، الليلة قبل الماضية، طبقا لما ذكرته حركة طالبان.