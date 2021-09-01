سوريا:هجوم على قاعدة أميركية فـي دير الزور

دمشق ـ د.ب.أ: ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قاعدة أميركية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي تعرضت لهجوم بالقذائف مساء الثلاثاء.

وأفادت الوكالة بأنه تم “استهداف قاعدة في حقل كونيكو للغاز بالريف الشرقي بقذيفتين صاروخيتين ولم يتم التأكد ما إذا خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف قوات الأميركية.

وأشارت سانا إلى أن القوات الأميركية أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق لطائرات أميركية في أجواء المنطقة.

وبحسب سانا، تعرضت قواعد للولايات المتحدة في حقلي العمر النفطي وكونيكو لهجمات صاروخية عدة خلال الشهر الماضي.

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