الاحتلال يغتال فلسطينيا فـي الضفة

القدس المحتلة ـ رويترز: قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت شابا فلسطينيا مساء الثلاثاء بالقرب من بلدة بيت عور التحتا في الضفة الغربية. وقال سكان من القرية إن الشاب يدعى رائد يوسف جاد الله (39عاما) وهو متزوج وأب لأربعة أطفال أصغرهم عمره عام واحد كان عائدا من عمله في إسرائيل عندما أطلقت عليه النار. وأضافوا أن شبانا تمكنوا من نقل الجثمان من المكان الذي قتل فيه عند المدخل الغربي للقرية إلى المجمع الطبي في مدينة رام الله.

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