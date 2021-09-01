إعلام أفغاني: زعيم طالبان يترأس الحكومة الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقلت وسائل إعلام أفغانية عن مصادر لم تسمها، الإثنين، إن زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده سيتولى رئاسة الحكومة الأفغانية الجديدة.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان طالبان أن زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده موجود في قندهار، معقل الحركة.

ويؤشر وصول خوند زاده إلى قندهار قرب تشكيل حكومة جديدة لقيادة البلاد بعد 20 عاما من التواجد الأمريكي.

وهبة الله أخوند زاده زعيم طالبان يقود الحركة منذ 26 مايو/أيار 2016، بعد تعيينه في هذا المنصب من قبل مجلس شورى الحركة خلفاً لزعيمها السابق أختر محمد منصور.

وفي ظل قيادة أخوند زاده، وقعت طالبان اتفاق سلام تاريخيا مع الولايات المتحدة في 29 فبراير/شباط 2020، وصفته بأنه "انتصار كبير".

ومنتصف الشهر الماضي، دخل مسلحو الحركة العاصمة كابول وسيطروا على البلاد بعد فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.