اعتقال مسؤول إيراني بتهمة الاختلاس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت السلطات الأمنية في إيران مسؤولا سابقا من عهد الرئيس السابق حسن روحاني بتهمة الاختلاس.

وقالت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية «إن حميد لطف اللهيان، رئيس بلدية محافظة أردبيل شمال إيران جرى اعتقاله، من قبل قوات الاستخبارات بتهمة تورطه في عمليات اختلاس مالي وإداري”.

وترأس حميد لطف اللهيان بلدية محافظة أردبيل التي يبلغ سكان عدد سكانها قرابة مليون و300 ألف نسمة، منذ العام 2016 وحتى منتصف العام الجاري.

وأكدت المصادر المطلعة أن الاعتقال جاء بناء على أوامر من النيابة العامة لمحافظة أردبيل الواقعة شمال إيران، لافتة إلى أن حميد لطف اللهيان متهم بارتكاب جرائم مالية وإدارية وتدخلات غير مشروعة.

وشدد المسؤولون القضائيون في المحافظة مرارا على أنه لا ينبغي لأي مسؤول أن يتخيل هامشا آمنا له ولمن حوله، إذ تم اعتقال عدد من المدراء وعدد من موظفي بلدية أردبيل وإيداعهم السجن، وفقا للوكالة الإيرانية.