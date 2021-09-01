شكرا لقرائتكم خبر شاب غاضب يحطم مجسم سليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقدم شاب إيراني ناقم من سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية بمدينة سنندج غرب البلاد على إحراق مجسم قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي بالعراق، مطلع يناير 2020.

وركزت الصحافة الرسمية الإيرانية على عملية إحراق المجسم باعتباره عملا جنائيا دون تقديم أي خلفية عن الموضوع في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي بالمدينة التي تعد عاصمة محافظة كردستان بإيران.

وقال مسؤول إيراني في «ياسوج» عاصمة محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، الواقعة جنوب غربي البلاد، إن قوات الاستخبارات تمكنت من التعرف على هوية الشخص الذي قام بإحراق تمثال سليماني.

وأوضح المدعي العام بالمدينة علي مالك حسيني، في تصريحات إعلامية في طهران، أن «الشخص الذي جرى اعتقاله ونجله اعترف بجريمته»، دون تقديم معلومات عن هوية الشخص المعتقل.

ويعد القضاء الإيراني إهانة رموز النظام والقادة العسكريين البارزين، جريمة يحاسب عليها القانون، فيما يتغاضى عن جرائم يومية ترتكب بحق مواطنين يواجهون الجوع بسبب التمييز أو الانتماءات.. وفقا لموقع (العين الإخباري) الإماراتي.