لماذا وصفت الخارجية المصرية مباحثاتها مع تركيا بـ «الاستكشافية»؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، أن نائب وزير الخارية سيقوم بزيارة إلى تركيا يومي السابع والثامن ومن سبتمبر المقبلين.

وقالت الخارجية، في بيان نشرته أمس عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إنه استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السيد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يوميّ 7 و8 سبتمبر المقبل، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا.

وكشف مجموعة من الخبراء عن سبب تسمية المحادثات بين مصر وتركيا بـ "الاستكشافية".

ونقل موقع "مصراوي" عن صلاح لبيب، الباحث في الشأن التركي، قوله إن تأكيد وزارة الخارجية على وصف المباحثات بالاستكشافية في المباحثات المقبلة، جاء بهدف عدم تعليق آمال جديدة على هذه المباحثات، وتوضيح الحرص الزائد من الطرفين قبل الجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال لبيب إن استخدام هذا المصطلح جاء "حتى لا يُهيأ للرأي العام أن المباحثات سيُبنى عليها إقامة علاقات جيدة مستقبلية بين الطرفين".

وأوضح الباحث أن المباحثات تنطلق من رغبة تركية قوية لاستعادة العلاقات مع مصر، لا تقابلها رغبة مصرية قوية بسبب عدم الثقة المصرية في المفاوض التركي.

وأرجع فشل المحادثات السابقة لعدم وصول الطرفين إلى نقطة يمكن البناء عليها لعلاقات جيدة، مشيراً إلى أن الطرف المصري تقدم بعدة شروط تتعلق بالعلاقات بين البلدين في مقدمتها التدخل التركي في الشأن المصري وبعض تدخلاتها في الشأن الإقليمي، وهو الأمر الذي رفضته تركيا وأعلنت استعدادها لتقديم تنازلات فقط فيما يتعلق بالوجود الإعلامي لبعض العناصر المُحرضة.

وقال لبيب، إن المفاوض المصري لم يرَ هذه التنازلات ذات جدوى ويمكن البناء عليها، مضيفًا أن تركيا لا تهدف في الأساس لاستعادة العلاقات مع مصر، بل لحل الملفات العالقة بين الطرفين فهي "تضغط وتصرّ وتجلس مع الدول الأخرى من أجل مطالبها"، على حدّ تعبيره.

وأضاف الباحث: "لا نعلم إذا كانت المباحثات الجديدة ستُبنى على تنازل تركي أكيد فيما يتعلق بالوضع الإقليمي. في تقديري أنه لن يكون هناك تنازل تركي، الطرفان سيستمران في عقد مفاوضات استكشافية ثم يعلنان عن فشلها حتى يقدم أحد الطرفين تنازلا لاستعادة العلاقات".

من جانبه، قال محمد حامد، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن كلمة "استكشافية" تعني أن المحادثات لا تزال في مرحلة بناء الثقة والتعرّف على أهداف كل دولة من المحادثات.

وأضاف حامد أن السفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، استخدم كلمة استكشافية في الجولة الأولى ليؤكد أن البلدين "مازالا في مرحلة اختبار النوايا وتحسس الخُطى".

وأشار حامد إلى ملفات أخرى لا تقل أهمية عن ملف شرق المتوسط، كالاعتراف التركي بثورة 30 يونيو وما تبعها من ولادة قيادة سياسية جديدة.

وأوضح مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية أن "الزيارة التي يقوم بها السفير حمدي لوزا ردا على زيارة سادات هي نوع من المحادثات الثنائية ذات الأُطر والمحددات سيتم التعامل معها خلال المرحلة القادمة".

وأكد أن هذه المحادثات ذات جولات عديدة، مشيراً إلى أنه ليس بين ليلة وضحاها سيتم تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا.

ولفت حامد إلى أنه بالرغم من وقف التحريض الإعلامي ضد مصر، إلا أن هناك العديد من الملفات الشائكة العالقة بين البلدين مثل تسليم الإرهابيين، وفتح الملفات الأمنية كافة، واتباع تركيا سياسات حسن الجوار، وسحب كامل مرتزقة تركيا من ليبيا.