أفغانستان.. ماذا بعد خروج القوات الأمريكية ؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أسئلة عدة تشغل بال الكثيرين حالياً حول مستقبل أفغانستان بعد إنهاء الدور العسكري الأمريكي فيها، حيث ستخلو البلاد وللمرة الأولى منذ عام 2001 من القوات الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد أجلت معظم مواطنيها وآلاف الأفغان المعرضين للخطر، كما نقلت أكثر من 114 ألف شخص جواً من مطار كابول خلال الأسبوعين المنصرمين.

وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، فقد أجلت واشنطن أكثر من 5500 مواطن أمريكي منذ بدء رحلات الإجلاء في الـ14 من أغسطس الماضي، واختار عدد قليل من الرعايا الأمريكيين البقاء بأفغانستان، وكثير منهم فضّل ذلك للبقاء مع أفراد أسرته.

وقالت إدارة بايدن إنها ”تتوقع أن تواصل حركة طالبان السماح للأمريكيين وغيرهم بمغادرة أفغانستان بأمان بعد إتمام الانسحاب العسكري، لكن المخاوف تتعلق بكيفية مغادرة هؤلاء إن لم يكن هناك مطار يعمل“.

وتبقى في أفغانستان عشرات الآلاف من الأفغان يواجهون الخطر، مثل المترجمين الذين عملوا مع الجيش الأمريكي، والصحفيين، ودعاة حقوق المرأة ومصيرهم غير واضح، إلا أن المسئولين يخشون من أن تثأر حركة طالبان منهم.

وبحسب بيان مشترك صادر عن بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما، يوم الأحد الماضي، فقد تعهدت حركة طالبان بالسماح للرعايا الأجانب والمواطنين الأفغان الذين يحملون جواز سفر من دولة أخرى بمغادرة أفغانستان.

مطار كابول

وخلال الأسبوعين الماضيين، عمل الجيش الأمريكي على تأمين وتشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بما يقرب من 6 آلاف عسكري.

وأفادت وسائل إعلامية بأن طالبان تجري محادثات مع قطر وتركيا، سعيا للمساعدة في استمرار عمليات الطيران المدني من المطار، وهو السبيل الوحيد المتاح أمام كثيرين لمغادرة أفغانستان.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأحد الماضي، بأن مطار كابول بحاجة لإصلاحات قبل إعادة فتحه أمام الرحلات المدنية.

وفي إطار مهمة حلف شمال الأطلسي، كانت تركيا مسئولة عن أمن المطار طيلة السنوات الست الماضية، والإبقاء على المطار مفتوحاً بعد تسليم القوات الأجنبية المسئولية عنه، ليس لبقاء أفغانستان متصلة بالعالم وحسب، بل وللحفاظ على الإمدادات وعمليات الإغاثة.

أمريكا وطالبان

وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة أنها لا تعتزم ترك دبلوماسيين في أفغانستان، وإنها ستقرر خطواتها المقبلة بناء على أفعال طالبان، لكن على إدارة بايدن أن تحدد كيف سيمكنها ضمان عدم تفجر أزمة إنسانية واقتصادية في البلاد.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 18 مليون نسمة - ما يزيد عن نصف عدد سكان أفغانستان - يحتاجون مساعدة وإن كل الأطفال الأفغان دون سن الخامسة يعانون بالفعل من سوء تغذية حاد وسط موجة الجفاف الثانية خلال 4 سنوات.

وشددت بعض الدول، ومنها بريطانيا، على ألا تُبرم أي دولة اتفاقات ثنائية مع طالبان تعترف بها حاكماً لأفغانستان.

تهديد داعش

وفقاً لمحللون، فإن التعاون بين الولايات المتحدة وطالبان، قد يتمثل في مواجهة الخطر الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي.

وتدور أسئلة عن كيفية التنسيق بين واشنطن وطالبان، بل وحتى عن كيفية تشارك المعلومات لمواجهة التنظيم.

وكان الظهور الأول لتنظيم داعش - ولاية خراسان (وهو الاسم التاريخي للمنطقة) في شرق أفغانستان في أواخر 2014، وعرف بالوحشية البالغة.

وفي الـ 26 من أغسطس الماضي، أعلن التنظيم مسئوليته عن تفجير انتحاري وقع خارج المطار وأودى بحياة 13 عسكرياً أمريكياً وعشرات المدنيين الأفغان.

وشنت الولايات المتحدة ضربتين على الأقل بطائرتين مسيرتين على التنظيم منذ ذلك الحين، وقال بايدن إن إدارته ستواصل الانتقام.

ويعتبر تنظيم داعش- ولاية خراسان، ألد أعداء حركة طالبان، إلا أن مسئولين أمريكيين يعتقدون أنه استغل انعدام الاستقرار الذي أدى لانهيار حكومة أفغانستان المدعومة من الغرب هذا الشهر، في تعزيز وضعه وتجنيد أفراد محبطين من حركة طالبان.