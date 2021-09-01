"النواب" يوصى بإجراءات حاسمة تجاه غير الملتزمين بسداد حقوق الخزانة العامة

القاهرة - سامية سيد - أوصي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والافراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتنمية الايرادات العامة، في تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) و الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 21/22 ، والتي وافق عليها مجلس النواب وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.

وأكد التقرير البرلماني الذي وافق عليه مجلس النواب، علي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قانون الربط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله وذلك في اطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلس المختص متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.