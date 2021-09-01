تبدأ السبت.. جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لجميع الشُعب للعام الدراسى الحالى، على تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 سبتمبر 2021.
ويؤدى نحو 160 ألف طالب بالثانوية العامة امتحان الدور الثاني، وجاء مواعيد الامتحانات على النحو التالي
4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية.
الأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية.
الاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية.
الثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ.
الأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى.
الخميس 9 سبتمبر الديناميكا.
السبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا.
الأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية، وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل.
الإثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.
اقرأ أيضا:
كيف يتعامل طلاب الثانوية مع امتحانات الدور الثاني قبل إعلان نتيجة التظلمات
امتحانات الدور الثاني للثانوية| 6 نصائح من التعليم للطلاب