تبدأ السبت.. جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لجميع الشُعب للعام الدراسى الحالى، على تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 سبتمبر 2021.

ويؤدى نحو 160 ألف طالب بالثانوية العامة امتحان الدور الثاني، وجاء مواعيد الامتحانات على النحو التالي

4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية.

الأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية.

الاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية.

الثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ.

الأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 9 سبتمبر الديناميكا.

السبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية، وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل.

الإثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

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