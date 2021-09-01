تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقرت الأسعار في 10 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.64 جنيه لشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والبركة، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.