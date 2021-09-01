تناولوا لحوم فاسدة.. إصابة ٣ أشخاص بحالة تسمم في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بحالة تسمم إثر تناولهم لحوم فاسدة بمركز أوسيم شمال الجيزة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من مستشفى إمبابة العام باستقبال ٣ حالات تسمم جميعهم يقيمون بمنطقة البراجيل.

تحريات العقيد مروان مشرف والرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم كشفت تسمم 3 أشخاص، إثر تناولهم وجبة لحوم فاسدة.

وتجري أجهزة الأمن تحريات مكثفة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.