مستشار الصحة العالمية يكشف لـ«الاتحاد» طبيعة متحور كورونا الجديد «مو»

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

كشف الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات، عن طبيعة النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا «مو»، والتي رُصدت للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي 2021، موضحاً أن هناك بالفعل تغيرات حصلت في المتحور الجديد «مو»، ولكن بالنسبة لمقاومته لجميع لقاحات «كورونا» أو بعضها، لا يمكن الحكم على ذلك الآن إلا بعد عمل التجارب الأمينية على المتحور الجديد، وتجارب على كثير من اللقاحات لمعرفة مدى مقاومته لبعضها أو جميعها.

وأوضح مستشار منظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد» أنه بالنسبة لسرعة انتشار المتحور الجديد «مو»، فإن هناك فرقاً بين المتحور وقوة الفيروس، فمن الممكن يحصل تحور ويكون مقاوماً للقاح، ولكن لا يكون سريع الانتشار، مشيراً إلى أن متحور «دلتا بلس» المتواجد في أماكن كثيرة من العالم سريع الانتشار بقوة ضعف بالنسبة للفيروس الأصلي «كوفيد-19».

وأضاف: بالنسبة لمتحور «مو» لم نعرف حتى الآن قدرته على سرعة الانتشار بالمقارنة بالفيروسات الأخرى، مؤكداً أنه يجب على العلماء تحليل التركيب الأميني لكل فيروس يحصل فيه بعض التحور حتى يتم تصنيع لقاحات خاصة بهذه المتحورات، ومعرفة قدرة هذه المتحورات على الانتشار.

وأشار «عصمت» إلى أن الفيروسات لها قدرة على تغيير المادة الأمينية الموجودة فيها، وبالتالي يكون هناك تطور للفيروس بأشكال متعددة، مؤكداً أن هذا ليس فقط في فيروس كورونا، ولكن في معظم الفيروسات الأخرى، مشيراً إلى أن مجموعة الـ«كورونا» التي ينتمي إليها «كوفيد-19» ومنها أيضاً فيروس الإنفلونزا لها قدرة كبيرة على التحور، ولذلك يتم تجديد الفاكسين والتطعيم كل عام بالنسبة لفيروس الإنفلونزا بعد متابعة المتحورات التي حصلت له.

وأكد «عصمت» أنه بالنسبة لفيروس «كورونا» سوف يتم أيضاً تجديد التطعيم سنوياً بعد متابعة المتحورات الجديدة لكي يتفاعل اللقاح ويكون مناسباً معها، مشيراً إلى أن هذه المتحورات الجديدة مثل «مو» و«دلتا بلس» من الممكن أن تقاوم اللقاحات، وبالتالي نحتاج إلى تصنيع لقاحات مخصوصة لهذه المتحورات مع كل فترة.

وحذر «عصمت» الأشخاص الذين تلقوا التطعيم من عدم استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية بحجة أنهم حصلوا على مناعة من الفيروس، مشيراً إلى أن بعض الذين تلقوا لقاح كورونا أصيبوا بالفيروس مرة أخرى، مشدداً على استمرار الإجراءات الاحترازية بجانب التطعيم، وخاصة تجديد تهوية المكان المتواجد به الأشخاص، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة الطبية، وغسيل اليدين بانتظام، وعدم لمس الفم والأنف باليدين إلا بعد غسلهما.



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