مفتي مصر: «داعش» و«الإخوان» اتفقا على هدم الإنسان والمجتمع

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الدكتور شوقي علام مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الشباب هم مستقبل الدولة، وأن الجماعات المتطرفة تستغل الشباب لغزو العقول في مرحلة التكوين، وترسيخ أفكار تلك الجماعة حتى إن كانت خاطئة، لافتاً إلى أن جماعة «داعش» التكفيرية تقوم في جوهرها على ما قامت عليه جماعة «الإخوان» الإرهابية، وكلاهما اتفقا على هدم الإنسان والمجتمع والاكتفاء بتحقيق أهداف ذاتية.

وطالب مفتي مصر خلال مشاركته في ندوة «بناء الوعي ومكافحة التطرف» بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، بتجنب الشباب فكر الجماعات المتطرفة التي تدعو إلى هدم الأمم وسقوط الدول، والتي يكون هدفها شخصياً وتبحث عن تحقيقه في وقت قصير، بينما لا يهمها المجتمع أو بناء الإنسان.

وأضاف «علام»، أن هناك بعض الأحكام المضللة لا تنتمي للأصول الشرعية وتؤدي إلى هدم العقول وزيادة التطرف، مشيراً إلى دور علم الفقه في بناء العقل الإنساني، موكداً أن البناء الحقيقي للإنسان يبدأ من تلقي المعلومة والتأكد من صحتها، مما يؤدي إلى بناء العقل، مشدداً على أهمية وجود متخصصين لبناء وعي دقيق وعلمي يدعو إلى بناء الدولة، بالإضافة إلى وجود مرصد لتلقي الأفكار التكفيرية.

وأوضح «علام» أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت ثورة يناير عام 2011 ودعت لتطبيق الشريعة للوصول إلى الحكم، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان مع دخولها إلى الساحة السياسية، كانت تدعي أن مصر ليست دولة إسلامية وتفتقد إلى تعاليم الإسلام، بالإضافة إلى ارتكابها لجرائم قتل النفوس البريئة من المواطنين ورجال الشرطة والجيش منذ عزلهم من الحكم عام 2013.

وبين أن المرصد الذي أنشأته دار الإفتاء المصرية تلقى أكثر من 5500 سؤال، تدور حول كيفية تعايش المواطن في المجتمع الواحد مع ديانات وعقائد أخرى، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين يصدرون الفتاوى لخنق المجتمع والتضييق على حرية التعايش والمواطنة بين كافة الفئات، موضحاً أن هناك بعض الفتاوى أصدرت في حالة من الصراعات بين المجتمع في عهد الرسول والصحابة، ولكن بعض هذه الفتاوى لا تصح للعصر الحالي، نظراً لاختلاف البيئات والظروف التي صدرت فيها تلك الفتاوى.