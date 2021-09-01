أسعار الذهب اليوم في الأردن.. تعرف عليها

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

تراجعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، وسط استقرار أسعار المعدن الثمين عالميا.



وبلغ جرام الذهب عيار 24 في الأردن 41.37 دينار (58.35 دولار)، مقابل 41.39 دينارا (58.39 دولارا) الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) 36.20 دينار (51.06 دولار)، مقابل 36.22 دينار (51.09 دولار) أمس.

وتراجع جرام الذهب عيار 18 في الأردن، ليسجل 31.03 دينار (43.76 دولار)، مقابل 31.05 دينار (43.79 دولار) أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن، الأربعاء، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.13 دينار (34.04 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 20.68 دينار (29.17 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل نحو 17.22 دينار (24.29 دولار).

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في الأردن، الأربعاء، سعر 1287 دينار (1815 دولار)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب في الأردن اليوم نحو 289.59 دينار (408.44 دولار).

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ترقب مستثمرين تقرير الوظائف الأمريكية لاستقاء دلائل بشأن التوقيت المحتمل لبدء مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص إجراءاته التحفيزية بسبب الجائحة.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1815.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن النفيس في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1817.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% ولكنه يحوم قرب أقل مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا للوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية بواقع 750 ألفا.

والتعافي القوي لسوق العمل شرط مسبق مهم لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشان تقليص إجراءات التحفيز.

وفي الأسبوع الماضي، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في ندوة جاكسون هول بأن تقليص التحفيز قد يبدأ هذا العام ولكن المجلس سيتوخى الحذر في قراره بشأن رفع أسعار الفائدة.

وساهمت تعليقاته التي لا تميل إلى التشديد النقدي في صعود الذهب 1.4%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 23.82 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.1% إلى 1011.11 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 2483.33 دولار.