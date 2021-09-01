إسرائيل تعلق على انسحاب أمريكا من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، إن قرار الولايات المتحدة الخاص بالانسحاب من أفغانستان "ربما كان صائبا" لكنه نُفذ "بطريقة خاطئة"

وأضاف لبيد، خلال إيجاز صحفي مع وسائل إعلام أجنبية عقد في القدس، أنه: "لم يتم الأمر بالطريقة التي كان من المفترض أن يتم بها".

وتابع:" ربما كان القرار الصحيح، ربما لم يتم تنفيذه بالطريقة الصحيحة".



ورأى وزير الخارجية أن القلق من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يشير إلى تراجع الاهتمام الأمريكي بالمنطقة.

وحذر خبراء من أن استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي قد يشجع الجماعات الإرهابية.

وقال لبيد:"لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتخلى عن دورها في الشرق الأوسط".

وأضاف: "أعتقد أننا يجب أن ننتظر قليلا قبل (القفز) إلى استنتاجات حول ما سيكون بعد ذلك بالضبط".

ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة عن قراره بإنهاء الحرب التي استمرت عقدين بعد أن بدأت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

واعتبر بايدن ذلك "أفضل قرار لأمريكا" وقال أمس الثلاثاء إن البلاد كانت تواجه خيارين: "المغادرة أو التصعيد".