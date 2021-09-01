"طلقة أولى".. تمرين أمريكي إسرائيلي "غير مسبوق" بالبحر الأحمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تمرينا هو الأول من نوعه لسلاح البحرية الإسرائيلية مع الأسطول الخامس للجيش الأمريكي في البحر الأحمر.

وأضاف، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه: "يعد هذا التمرين بمثابة الطلقة الأولى للعمل المشترك بين سلاح البحرية الإسرائيلي الأسطول الخامس الأمريكي، وذلك كجزء من انضمام إسرائيل إلى سنتكوم".

وأشار الجيش إلى أن التمرين "حاكى سيناريوهات عديدة منها؛ الدفاع والإنقاذ، في إطار العمل المشترك بين الأسطولين، هدفه الرئيسي اكتساب الخبرة والتعلم وتعزيز العلاقة بين الأسطولين".

وذكر أن التمرين بدأ يوم الثلاثاء دون أن يحدد موعد نهايته.





وقال الجيش الإسرائيلي: "العمل المشترك من شأنه أن يعزز الأمن حماية طرق التجارة البحرية من أجل الاستقرار الإقليمي".





وقال رئيس الفريق الإسرائيلي في التمرين دانيال هجري: "الشراكة مع الأسطول الخامس هي استراتيجية لأمن المنطقة وإسرائيل".

وأضاف أن "هذه التدريبات هي بداية لتعاون من شأنه أن يتوسع ويزداد من دوائر الدفاع والأمن في المجال البحري لمنع الأعمال الإرهابية".