بينها دول عربية.. إغلاق وتقليص 31 سفارة وقنصلية إثيوبية حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر في الخارجية الإثيوبية عن إغلاق وتقليص 31 سفارة وقنصلية للبلاد في مختلف أنحاء العالم بسبب خطة التقشف التي بدأتها أديس أبابا منذ فترة.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365" إن 10 سفارات من بين 31 سيتم إدارتها من الخارجية الإثيوبية في أديس أبابا وإغلاقها مؤقتا في البلدان التي تستضيفها.

ومن أبرز السفارات التي سيتم إغلاقها تلك في الجزائر والمغرب وساحل العاج والكويت وإندونيسيا وأستراليا وكوبا والبرازيل وكندا وزيمبابوي وسلطنة عمان، كما سيتم إغلاق قنصليات في لوس أنجلوس ومينيسوتا وفرانكفورت وإسطنبول ودبلين ومومباي وووهان.



فيما سيتم تقليص الدبلوماسيين وطاقم سفارات إثيوبيا بكل من مصر والسنغال وغانا ورواندا والكونغو وكوريا الجنوبية وقطر وتنزانيا والبحرين والسويد.

ووفقا للمصادر، فإن هذا القرار يأتي ضمن إعادة هيكلة للخارجية الإثيوبية لسفاراتها وبعثاتها في مختلف أنحاء العالم، وفقا لخطة التقشف التي بدأت فعليا بتنفيذها الحكومة وذلك باستدعاء دبلوماسيين وبعض العاملين في السفارات بالخارج، في خطوة قد تساعد في إيقاف نزيف ارتفاع التكاليف التشغيلية.

وأعلنت سفارة إثيوبيا بالجزائر في وقت سابق من اليوم أنه سيتم إغلاق مستشارية البعثة الإثيوبية مؤقتًا، حسبما نقل موقع السفارة الإثيوبية على صفحتها بفيسبوك.

السفارة الإثيوبية بالجزائر قالت إنه "بسبب القيود المالية والأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب آثار وباء كوفيد 19 وإدخال إصلاحات تهدف إلى إقامة تمثيل دبلوماسي فعال، قررت حكومة إثيوبيا ، تغيير ترتيبات الاعتماد لبعض بعثاتها الدبلوماسية حول العالم".

وأشارت إلى أنه "سيتم إغلاق مستشارية البعثة الإثيوبية في الجزائر مؤقتًا، وسيتم تغطية البعثة من قبل سفير غير مقيم موجود في أديس أبابا، اعتبارًا من 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل".