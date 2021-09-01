حدود ملتهبة.. مقتل جندي أرميني على يد قناصة أذربيجان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، الأربعاء، مقتل أحد جنودها على الحدود مع أذربيجان.

وقالت الوزارة إن جنديا أرمينيا قتل اليوم بعد أن أطلق قناصة في أذربيجان النار على مواقع عسكرية أرمينية.



وتعد هذه الاشتباكات أحدث مواجهة عسكرية تجري بين الجارتين منذ الحرب التي خاضتاها العام الماضي حول إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

وأودت الحرب التي استمرت 6 أسابيع في الخريف الماضي، بحياة نحو 6500 شخص وانتهت في نوفمبر/تشرين الثاني، بوقف لإطلاق النار توصّل إليه الطرفان بوساطة روسية وتخلت بموجبه أرمينيا عن أراضٍ في الإقليم كانت تسيطر عليها منذ عقود.



وفي الأشهر الأخيرة أفادت كلّ من أذربيجان وأرمينيا بوقوع حوادث إطلاق نار حدودية متفرقة، في تطوّرات تثير في كل مرة مخاوف من تجدّد النزاع.

وفي ستة أسابيع من القتال من سبتمبر/أيلول الماضي إلى نوفمبر/تشرين الثاني، طردت القوات الأذربيجانية القوات الأرمينية من مناطق سيطرت عليها منذ التسعينيات في منطقة ناغورني قره باغ وما حولها، قبل أن تتوسط روسيا لوقف إطلاق النار.

