شكرا لقرائتكم وفد أميركي يلتقي عون.. وبريطانيا: أزمة لبنان استثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت الرئاسة اللبنانية أن وفد الكونغرس أكد للرئيس ميشال عون الالتزام بالوقوف إلى جانب اللبنانيين عموما "ودعم الجيش خصوصا".

والتقى عون اليوم الأربعاء، وفداً من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور كريس مورفي وبحضور السفيرة الأميركية في بيروت. وعرض معهم الأوضاع في لبنان وتوجهات المرحلة المقبلة.

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وأكد عون "أنّ هناك تقدماً على صعيد تشكيل الحكومة، وشكرهم على الدعم الأميركي للجيش اللبناني". كما أكد للكونغرس إن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في ربيع 2022.

وفي السياق، أشار سفير بريطانيا لدى بيروت ايان كولارد إلى أن " أزمة لبنان استثنائية ونتيجة عقود من الفشل وعجز السياسيين".

كما أوضح أن "الحاجة للإصلاح في لبنان عاجلة والعمل السياسي مطلوب فورا.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حث كبار الساسة في البلاد الثلاثاء على تشكيل حكومة هذا الأسبوع "وليس أكثر".

وفي كلمة نقلها التلفزيون، دعا بري إلى "تنحية كل الخلافات" لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة وتديره حكومة لتصريف الأعمال منذ استقالة الحكومة قبل أكثر من عام.

وقال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي العام الماضي إن هناك عقبات كبيرة على الطريق. وميقاتي هو ثالث شخصية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة.

وقال بري في تصريحاته إنه يجب ألا تعرقل الفصائل السياسية تشكيل حكومة عبر المطالبة بأقليات معرقلة في الحكومة الجديدة. ونفى الرئيس ميشال عون اتهامات بأنه يطالب بثلث الحقائب الوزارية لحلفائه مما سيسمح لهم بمنع القرارات الحكومية.