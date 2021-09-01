شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون جنيه لتطوير مستشفيات نموذجية و160 مليونا لوحدات الإحالة 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) توجيه استثمارات قدرها 50 مليون جنية لتطوير مستشفيات في 7 محافظات خلال العام الجاري 21/22 ضمن مبادرة "المستشفيات النموذجية".

وتشمل هذه المحافظات "القليوبية - البحر الأحمر - المنوفية - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الوادي الجديد " وذلك بالإضافة إلي تجهيز 120 وحدة إحالة باستثمارات تقدر بنحو 160 مليون جنيه.

وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات الرئاسية الهامة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى يوليو 2018، بهدف النهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين، والذى يتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجى فى كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة، لحين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل تدريجيًا.

ومع انطلاق هذه المبادرة في 2018 وضعت وزارة الصحة، أسس ومعايير اختيار المستشفيات، والعناصر الرئيسية لنجاح تطبيق منظومة المستشفيات النموذجية، وتم تقييم المستشفيات وفق نموذج تقييم موحد فضلا عن تحسين بيئة العمل بالمستشفيات للأطقم الطبية والعاملين، وتدريب الموارد البشرية بما يتناسب مع معايير الجودة المرجوة، والعمل على تطوير البنية التحتية للمستشفيات المختارة ورفع كفاءة تجهيزاتها الحالية مع ميكنة تلك المستشفيات وربطها داخليًا وخارجيًا بشبكة المعلومات.