ميناء دمياط يستقبل 24 سفينة ويصدر 13 ألف طن يوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عملاقة، تزامنًا مع انتظام أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة، اليوم الأربعاء.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 13145 طن فوسفات، و12997 طن يوريا و2800 طن زيت طعام و4200 طن رمل.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 3500 طن صويا و20500 طن ذرة و10267 طن خردة، و6500 طن سكر و3265 طن حديد.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 5440 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 1097 طنًا.