الأعلى في السوق.. بنك القاهرة يصدر وديعة بعائد مدفوع مقدمًا 8.5% سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، إن البنك بدأ قبل أسبوعين إصدار وديعة قصيرة الأجل للأفراد بعائد مدفوع مقدما يصل إلى 8.5% سنويًا وهو الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي.

وأضاف ثروت في تصريحات خاصة لمصراوي، إن العائد المقدم على الوديعة يتباين حسب مدة ربطها ويتراوح بين 7.5% سنويًا لآجال 3 شهور، و8% سنويًا لآجال 6 شهور، و8.5% لآجال سنة ويصرف العائد مقدمًا دون انتظار إنتهاء آجالها.

ويبدأ ربط الوديعة ببنك القاهرة للعملاء من الأفراد من أول 300 ألف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفة 100 ألف جنيه ليحصل العميل على مزايا العائد المقدم عليها، مع إتاحة إمكانية كسرها من ثاني يوم شرائها ولكن بعد خصم العائد المقدم عليها حسب شروط الوديعة المقررة من البنك، وفقا لثروت.

كما يقدم بنك القاهرة ودائع أخرى لعملاء من الأفراد يبدأ ربطها من أول ألف جنيه ومضاعفة الألف ولكن يصرف العائد في نهاية مدتها ويتراوح آجالها من أسبوع إلى سنة.

ويبيع بنك القاهرة شهادة ادخار ذات آجال 3 سنوات بعائد ثابت يتراوح بين 10.25% يصرف شهريًا أو 10.5% يصرف كل 3 شهور ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه ومضاعفته.

وحققت محفظة ودائع البنك نموًا قدره 10% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 178 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، نتيجة تقديم البنك محفظة متنوعة بأسعار وفائدة تنافسية، وبلغت ودائع الأفراد 117 مليار جنيه بينما بلغت ودائع الشركات 61 مليار جنيه، بحسب آخر قوائم مالية مستقلة صادرة عن البنك.