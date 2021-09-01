7 ملايين جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بمدينة دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

عقد اللواء عارف عبدالعزيز، رئيس مدينة دهب، اليوم الأربعاء، الاجتماع الشهري للعاملين بالوحدة المحلية للمدينة، لمناقشة بنود الخطة الاستثمارية، ومراحل التنفيذ بالمشروعات، والتأكيد على الانضباط الأخلاقي خلال التعامل مع المواطنين.

وقال رئيس المدينة، إنه جاري استكمال أعمال اللجنة الخاصة بالبت في ملفات التصالح، وتقدم للتصالح على مخالفات البناء بالمدينة نحو 1250 مواطنًا، جرت الموافقة على 36 طلبًا من قبل جهاز تنمية سيناء، وصدق عليهم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح أنه جرى تخصيص 7 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية، لتطوير شبكة الكهرباء بالمدينة، وطرح إنشاء دار مناسبات لخدمة مواطني المدينة، إضافة إلى الإعداد والتنسيق للبدء في أعمال إنشاء ممشى سياحي بطول 1.5 كيلو متر، ويتضمن ممشى للدراجات.