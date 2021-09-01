وحدة إطفاء ومحطة صرف.. قرارات جديدة للمجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات والموضوعات بالمجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته الشهرية.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام مطر، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارة.

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص 1600 متر لإقامة محطة صرف صحي بناحية العياش بمركز بلطيم، لمرور أكثر من عامين علي تاريخ صدور القرار، و 143مترًا لإقامة وحدة إطفاء عليها بقرية كفر مجر بمركز ودسوق، وتعديل قرار التخصيص رقم 8242 لسنة 2015، لإقامة محطة رفع للصرف الصحي بقرية السخاينه بمركز ومدينة مطوبس.

وكذا جرى تخصيص قطعة أرض بمساحة 625 مترًا أرض ملك الجمعية الزراعية التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات، بناحية قرية المجاز الشرقي بمركز ومدينة الحامول، لإقامة محطة رفع للصرف الصحي عليها، والموافقة على استغلال 14 قيراطًا لبدء شركة السويس للبترول "سوكو" في أعمال حفر البئر الاستكشافية بحوض الرزقة.

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة، على تخصيص 156 مترًا مقابل حق انتفاع، بنفس القرية لإنشاء بريد بالجهود الذاتية، بالدور الأرضي والأدوار العليا ملك الوحدة المحلية، للاستغلال في مشاريع ذات نفع عام.