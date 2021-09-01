مصر تطبق الإجراءات القانونية على الرافضين اللقاح اعتباراً من اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

تبدأ وزارة الصحة والسكان المصرية، بدايةً من اليوم، تطبيق عقوبات قانونية ضد الرافضين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد من الأطقم الطبية في المستشفيات المختلفة. وحسب مستند حصل «الاتحاد» على نسخة منه، فإن الوزارة فرضت إجبارياً حصول الأطقم الطبية على لقاح فيروس كورونا المستجد، بما يسمح بتطبيق الإجراءات الاحترازية على كافة الطواقم الطبية.

وأكدت الصحة المصرية في المستند اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الرافضين الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، بداية من اليوم الأول من شهر سبتمبر الجاري. وتشهد مصر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 288441 من ضمنهم 239343 حالة تم شفاؤها، و16736 حالة وفاة.