السعودية تبدأ نقل قنوات MBC والعربية من دبي إلى الرياض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ 38 دقيقة

بدأت شبكة قنوات “العربية” و “ام بي سي” بنقل عملياتها من دبي إلى الرياض وسط دفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتشجيع الشركات الكبرى على نقل مقراتها الرئيسية إلى المملكة.

و أكدت شبكة “بلومبيرج” أنه تم إخبار الموظفين في العربية والحدث ، وكلاهما يعملان تحت مظلة وسائل الإعلام نفسها ، بخطط الانتقال إلى الرياض من دبي وفقًا للعديد من المصادر.

وقالت المصادر إن الهدف هو إنتاج 12 ساعة من البرامج الإخبارية من العاصمة السعودية بحلول أوائل يناير، وسيتم تقديم الدعم لبقية الموظفين للتحرك بشكل تدريجي مع اكتمال المرافق ، وأكدت الإدارة للموظفين أنه لن يكون هناك تسريح للعمال.

وقال سام بارنيت ، الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC ، أكبر محطة إذاعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، إن خطط الشركة السعودية لإنشاء مقر جديد في الرياض ، التي تم الإعلان عنها العام الماضي ، “تسير على الطريق الصحيح”.

وأضاف أن MBC تخطط للحفاظ على “وجود إقليمي قوي”. بحسب ما أوردته صحيفة الوئام الإلكترونية السعودية.

وطلبت المملكة من الشركات الدولية وضع مراكزها في الشرق الأوسط في المملكة بحلول بداية عام 2024 أو المخاطرة بخسارة الأعمال في أكبر اقتصاد في المنطقة. تضم مدينة دبي للإعلام بعضًا من أكبر شركات الأخبار في المنطقة لأكثر من عقد من الزمان.