بابا الفاتيكان يكشف حقيقة استقالته

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

قال البابا فرنسيس إنه لا يفكر في الاستقالة ويعيش حياته “بشكل طبيعي تماما” بعد جراحة في الأمعاء أجريت له في يوليو الماضي.

ونفى البابا فرنسيس (84 عاما) في مقابلته اليوم الأربعاء مع شبكة إذاعة “كوب” الإسبانية تقريرا أوردته صحيفة إيطالية عن احتمال تنحيه قائلا “لا أعرف من أين جاءوا في الأسبوع الماضي بأنني أعتزم الاستقالة الأمر لم يخطر ببالي”.

وتابع أنه من شبه المؤكد أنه سيحضر مؤتمر المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة والمقرر عقده في جلاسجو في نوفمبر.

وتوجه البابا بالشكر في المقابلة لممرض بالفاتيكان أقنعه بإجراء الجراحة لاستئصال جزء من القولون بدلا من الاستمرار في العلاج بالمضادات الحيوية وأدوية أخرى كما كان يفضل بعض الأطباء، وقال “لقد أنقذ حياتي”.

وأجريت الجراحة للبابا في الرابع من يوليو وأمضى 11 يوما بالمستشفى وكان يعاني من حالة شديدة من ضيق القولون.