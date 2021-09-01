فرق فنية تركية وقطرية تصل مطار كابل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

وصلت فرق فنية تركية وقطرية إلى مطار العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الأربعاء، لإدارة المهام الفنية بالمطار، وذلك بعد أن تسلمته حركة “طالبان” المتشددة إثر رحيل كافة القوات الأجنبية نهائيا.

وقال مصدر من “طالبان” لوكالة سبوتنيك الروسية : “فرق فنية تركية وقطرية وصلت لمطار كابل لتنفيذ الشق الفني في إدارته”.

وكانت “طالبان” قد أصدرت بيان ذكرت فيه أن الفرق الفنية وصلت لكن دون ذكر جنسيتهم.

وأعلنت حركة طالبان، يوم أمس الاثنين، الاستقلال الكامل للبلاد بعد أن غادر آخر جندي أمريكي مطار كابل، معلنة بذلك طي صفحة 20 عاما من الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 على أمريكا.

وكان أكثر من 122 ألف شخص قد نُقلوا جوا من كابل منذ 14 أغسطس/آب أي قبل يوم من استعادة طالبان السيطرة على البلاد.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاغون) “هناك قدر كبير من الحزن المرتبط بهذا الرحيل. لم نخرج كل من كنا نريد إخراجهم”.

يذكر أن حركة “طالبان” أعلنت سيطرتها على الحكم في أفغانستان في الـ 15 من أغسطس الماضي، بعد حرب استمرت نحو 20 عاما شاركت فيها عشرات الجيوش، وكان هدفها الأول هو الإطاحة بنظام حكم “طالبان”.