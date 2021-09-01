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مصر تشدد على أهمية التوصل إلى حل سياسي في اليمن يضمن وحدة البلاد

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محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

أكدت جمهورية مصر العربية على ضرورة تغليب مصلحة اليمن وشعبه عبر التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه ويحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

 

وأدانت مصر، الهجوم لجماعة الحوثي الانقلابية، الذي استهدف قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج، وأسفر عن استشهاد وجرح العشرات.

 

وأكدت مصر في بيانٍ لوزارة الخارجية، تضامنها ودعمها للحكومة اليمنية في هذا المُصاب الجلل، مُعربة عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليمن، ولذوي الضحايا، ومتمنيةً الشفاء للمُصابين

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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