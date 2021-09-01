شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أمريكيون لـ "الهاربين من إيدا ": لا تعودا لبيوتكم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث مسؤولون أمريكيون النازحين الذين فروا من الإعصار إيدا قبل أن يضرب جنوب لويزيانا على عدم العودة إلى بيوتهم مع بدء فترة التعافي الطويلة والشاقة بعد أحد أقوى الأعاصير التي تجتاح ساحل الولايات المتحدة على الخليج.

فبعد أربعة أيام من وصول الإعصار، المصنف من الدرجة الرابعة، إلى الشاطئ، ما زال أكثر من مليون منزل وشركة بلا كهرباء اليوم الأربعاء، وحذرت شركة إنرجي كورب مالكة مرفق الكهرباء من أن إصلاح الخدمة في بعض المناطق التي تحطمت فيها أبراج خطوط الكهرباء قد تستغرق أسابيع.

وتسبب الإعصار في مقتل أربعة على الأقل وترك الآلاف في محنة شديدة حيث لحقت أضرار بمنازل لا يُحصى عددها وغمرت المياه بلدات عديدة، مما يعيد إلى الأذهان ذكريات إعصار كاترينا الذي قتل نحو 1800 شخص ودمر نيو أورليانز قبل 16 عاما.