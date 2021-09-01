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الأردن تعلن إلغاء جميع قيود كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعلن إلغاء جميع قيود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعلنت الحكومة الأردنية اليوم، إلغاء جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب ، وبدء المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة الحكومية لفتح جميع القطاعات.

وتتضمن المرحلة الثالثة عودة التعليم الوجاهي في جميع المراحل الجامعية والمدارس، ورياض الأطفال، وجميع القطاعات في جميع الأوقات وبكامل طاقتها التشغيلية باستثناء صالات الأفراح والمهرجانات والمؤتمرات، شريطة مرور شهر على تلقي الكوادر للجرعة الأولى من لقاح كورونا، والالتزام بالتدابير الصحية المعتمدة.

كما تتضمن أيضاً استئناف وسائل النقل العام عملها بسعة مقعدية بنسبة 100%، شريطة مرور شهر على تلقي السائق الجرعة الأولى من اللقاح، والالتزام بالتدابير الصحية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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