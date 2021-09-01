شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعلن إلغاء جميع قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعلنت الحكومة الأردنية اليوم، إلغاء جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، وبدء المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة الحكومية لفتح جميع القطاعات.

وتتضمن المرحلة الثالثة عودة التعليم الوجاهي في جميع المراحل الجامعية والمدارس، ورياض الأطفال، وجميع القطاعات في جميع الأوقات وبكامل طاقتها التشغيلية باستثناء صالات الأفراح والمهرجانات والمؤتمرات، شريطة مرور شهر على تلقي الكوادر للجرعة الأولى من لقاح كورونا، والالتزام بالتدابير الصحية المعتمدة.

كما تتضمن أيضاً استئناف وسائل النقل العام عملها بسعة مقعدية بنسبة 100%، شريطة مرور شهر على تلقي السائق الجرعة الأولى من اللقاح، والالتزام بالتدابير الصحية.