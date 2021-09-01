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تسجيل 599 وفاة جديدة بكورونا في ايران

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم الاربعاء، تسجيل 599 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس .
وذكرت الوزارة في بيان، حول اخر حصيلة، ان "نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الثلاثاء لغاية اليوم، سجلت 33 الفا و170 اصابة جديدة، ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي داخل البلاد الى 5 ملايين و25 الفا و233 شخصا".

كما اشار البيان الى تعافي 4 ملايين و237 الفا و315 شخصا من مرض كورونا او مغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية في انحاء البلاد، لحد الان.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة ايضا، فقد بلغت كمية التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد لغاية اليوم، وبما يشمل الجرعات الاولى والثانية، 28 مليونا و67 الفا و827 جرعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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