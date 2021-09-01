بمشاركة 21 دولة.. "النجم الساطع" ينطلق في مصر الخميس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، انطلاق مناورات "النجم الساطع 2021"، غدا على أراضيها.

وبحسب فيديو نشره المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، فإن التدريب المشترك (النجم الساطع 21) سيجرى بمشاركة 21 دولة في الفترة بين 2 سبتمبر/أيلول الحالي إلى 17 سبتمبر/أيلول 2021.







وتعد مناورات "النجم الساطع" أضخم المناورات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، حيث بدأت عام 1981 بين مصر والولايات المتحدة، قبل أن ينضم لها عدد كبير من الدول وصل عددهم إلى 21 هذا العام.

وعادة ما تقام المناورة في مصر بصفة دورية كل عامين، غير أنها أرجأت العام الماضي بسبب التأثيرات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب ما نشرته صحيفة "الأهرام" الرسمية، فإن أهم ما يميز تدريبات النجم الساطع مشاركة الأفرع المختلفة من قوات بحرية وجوية والدفاع الجوي، بجانب المشاة والمدرعات والحرب الإلكترونية وغيرها من الأسلحة المختلفة، التي تحقق أعلى استفادة من التدريبات.

وتحقق تدريبات النجم الساطع العديد من الأهداف، من أهمها الاطلاع على أحدث الأسلحة وكيفية التعامل معها، بجانب نقل الخبرات في العديد من المجالات، والقتال بجانب عناصر جديدة تمتلك عقيدة مختلفة، بالإضافة إلى المعايشة للعناصر.