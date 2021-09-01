بابا الفاتيكان يكشف حقيقة استقالته.. وهذا ما قاله؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إنه لا يفكر في الاستقالة ويعيش حياته "بشكل طبيعي تماما" بعد جراحة في الأمعاء.



ونفى البابا فرنسيس (84 عاما)، في مقابلته مع شبكة إذاعة "كوب" الإسبانية، تقريرا أوردته صحيفة إيطالية عن احتمال تنحيه قائلا: "لا أعرف من أين جاءوا في الأسبوع الماضي بأنني أعتزم الاستقالة... الأمر لم يخطر ببالي".

وأوضح أنه من شبه المؤكد أنه سيحضر مؤتمر المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة والمقرر عقده في جلاسجو في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتوجه البابا بالشكر في المقابلة لممرض بالفاتيكان أقنعه بإجراء الجراحة لاستئصال جزء من القولون بدلا من الاستمرار في العلاج بالمضادات الحيوية وأدوية أخرى كما كان يفضل بعض الأطباء، قائلا: "لقد أنقذ حياتي".

وأُجريت الجراحة للبابا في الرابع من يوليو/تموز وأمضى 11 يوما بالمستشفى وكان يعاني من حالة شديدة من ضيق القولون.