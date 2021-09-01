شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعيين سالم خالد القاسمي مندوباً دائما لدولة الإمارات لدى "مُنظمة اليونسكو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بموجب مرسوم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات، أعلنت وزارة الثقافة والشباب عن تعيين سالم خالد عبدالله القاسمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التراث والفنون، مندوباً دائماً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).



وقالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب إن “ سالم القاسمي يمتلك خبرة واسعة، وسيساهم تعيينه كمندوب دائم للدولة في تعزيز أواصر التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة، وسيؤثر إيجابياً على الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الدولة في مجالات عمل المنظمة المختلفة ".

وأشارت نورة بنت محمد الكعبي إلى إن "الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً من التعاون مع اليونسكو في العديد من المجالات، حيث تعد الإمارات من أكبر الدول المانحة لمنظمة اليونسكو، إضافة إلى كونها نفذت وتنفذ العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية البارزة في مجال التربية والثقافة والعلوم، إسهاماً منها في تكريس الرؤى والأهداف التي تنطلق منها هذه المشاريع".