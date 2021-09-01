ولي عهد ابوظبي: بقيادة محمد بن راشد.. فريق إكسبو دبي يقدم للعالم نموذجا ملهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، إن الإمارات تستضيف أحد أكبر الأحداث الثقافية والحضارية على مستوى العالم "إكسبو 2020 دبي".



وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على "تويتر": بعد شهر تبدأ دولة الإمارات باستضافة أحد أكبر الأحداث الثقافية والحضارية على مستوى العالم "إكسبو 2020 دبي" .. قدرات فريقنا الوطني وكفاءتهم ، بقيادة أخي محمد بن راشد ستقدم للعالم نموذجاً ملهماً في الإرادة والعزيمة والإنجاز، مستلهمين من إرثنا العريق في التواصل والتبادل الثقافي.

وأنهت الإمارات استعدادها لإطلاق أعمال معرض إكسبو دبي 2020، والذي سيبدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021، حتى نهاية مارس/آذار 2022.

ويتم حاليا، وضع اللمسات الأخيرة على موقع استضافة المعرض العالمي، مع بقاء أقل من 35 يوما حتى يفتح المعرض العالمي أبوابه، إذ تشارك 192 دولة في أعماله، فيما يتوقع مشاركة 25 مليون سائح.

واختارت الإمارات شعار "تواصل العقول.. وصنع المستقبل" عنوانا لحملة استضافة "معرض إكسبو الدولي 2020" في دبي، وهو شعار سيصل إلى الجمهور فورا بمجرد الحضور إلى الحدث.

ويقام إكسبو 2020 على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلومتر مربع، وسيدعم الاقتصاد الإماراتي بإجمالي قيمة مضافة تبلغ 122.6 مليار درهم .