شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومى لحقوق الإنسان" يبحث مع نظيره الليبى سبل التعاون وتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مع الدكتور عمر الحجازى رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي، سبل التعاون وتبادل الخبرات ما بين المجالس الوطنية العربية من أجل نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأكد فايق، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء بحضور علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الليبي في ذلك الظرف الاستثنائي الذي تعيشه ليبيا في الوقت الراهن.

من جهته، أعرب الدكتور عمر الحجازي رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبى عن شكره وتقديره للدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى باعتباره أحد المؤسسات الرائدة فى الوطن العربى.

واتفق الجانبان على التعاون في مجال بناء قدرات الكوادر وتبادل الخبرات والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.