شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب عبد الغنى نائبة التنسيقية: نعمل على تذليل العقبات أمام أسر الشهداء بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت النائبة رحاب عبدالغني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد عبد المجيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في مقر الوزارة بمحافظة البحيرة، وقالت رحاب عبد الغنى إنه تم الاتفاق والتعاون بين وكيل التضامن علي عمل حصر لأسر الشهداء بمحافظة البحيرة لتضمن جميع حقوق أسر الشهداء.

وأضافت عبد الغني، أنها تسعى لتذليل العقبات أمام أسر الشهداء بالبحيرة، وحل أي أزمات تواجههم كما تعمل على دعم احتياجات ذوي الإعاقة، وظل في إطار دورها المجتمعي واهتمامها بدعم ومساعدة أسر الشهداء، مشيرة الى أن وكيل الوزارة رحب بهذه الفكرة الجيدة، و إلى دور النائبة المثمر في هذا الاتجاه.

وذكرت النائبة رحاب عبدالغني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تريد الاهتمام بالسيدة المصرية بداخل المحافظة وتلبية جميع الاحتياجات للأسرة المصرية.