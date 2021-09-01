وفد سياحي أمريكي يزور دير جبل الطير بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

زار وفد أمريكي يضم 22 سائحًا، دير السيدة مريم العذراء بجبل الطير في سمالوط شمال محافظة المنيا، وكان في استقبالهم مفتشي آثار الدير لاصطحابهم بجولة سياحية داخل الدير لشرح تاريخه، بعد موافقة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بإدراج الدير ضمن مسار العائلة المقدسة.

وتضم المنطقة الأثرية، كنيسة السيدة العذراء، وتقع أعلى قمة جبل الطير الملاصق للنيل، وأُنشأت على يد الملكة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين عام 328م، ونحتت الكنيسة في الصخر، والكنيسة لها مدخل يقع جهة الغرب يعلوه أحجار منحوتة مختلفة الأحجام، وتتكون من صحن من ثلاثة أجنحة وخورس يتقدم الهيكل وعلى جانبيه حجرتان، ويتضمن الصحن المعمودية الأثرية المنفذة داخل أحد الأعمدة الحجرية الكبيرة، كما يتوسط صحن الكنيسة حوض اللقان، وفي الناحية الجنوبية الشرقية المغارة التي مكثت فيها العائلة المقدسة ثلاثة أيام.

كما تضم المنطقة، ديرًا أثريًا يطلق البعض عليه اسم جبل الكف لمنع المسيح سقوط صخرة عليه ووالدته بعد أن أشار إليها بـ"كف يده" التي انطبعت على الصخرة حتى الآن ويتم عرضها داخل "المتحف البريطاني"، كما يشتهر باسم دير "البكرة" لوجود بكرة كانت تستخدم في الصعود والنزول من الجبل، كما يطلق عليه اسم جبل الطير بسبب تجمع أعداد كبيرة من "طير البوقيرس" داخله.