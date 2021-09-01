التربية والتعليم بالسويس: تسجيل العاملين بالإدارات التعليمية لتلقي لقاح كورونا بنسبة 100%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

بلغت نسبة تسجيل جميع العاملين في ديوان الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، على موقع وزارة الصحة بنحو 100%، وذلك من أجل الحصول عل لقاح فيروس كورونا.

وتبلغ عدد مقرات تلقي التطعيم في بعد الانتهاء من التسجيل على موقع وزارة الصحة بنحو 3 مقرات، وذلك بالتعاون مع فرق الدعم الفني من مديرية التربية والتعليم بالسويس وكذا فرق الدعم الفني في الإدارات التعليمية.

وتهدف وزارة الصحة الوصول إلى نفس نسبة التسجيل سالفة الذكر، لكي يتم البدء في العام الدراسي الجديد، بما يؤثر إيجابًا على صحة الطلاب في داخل الفصول.

جاء ذلك بالتعاون مع الأستاذ خالد السعداوي،السكرتير العام لمحافظة السويس وجميع الجهات ذات الاختصا، والدكتورآسرالبنا مديرالطب الوقائي بالسويس، والدكتور إسماعيل الحفناوي ،مديرية الصحة بالسويس.