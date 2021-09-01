الأحد.. غرفة الملابس الجاهزة توقع بروتوكولا لإنشاء منصة لتسويق المنتجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

توقع غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات بروتوكول تعاون يوم الأحد المقبل مع مجموعة "جاهز" لخدمات التسويق الإلكتروني من أجل تسويق منتجات المصانع محليا ودوليا.

وأعلنت الغرفة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تعتزم تدشين أكبر منصة إلكترونية تضم كل تخصصات مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات، وذلك من خلال البروتوكول الذي ستوقعه الغرفة مع مجموعة جاهز لخدمات التسويق الإلكتروني.

وقال محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إن إطلاق البوابة الإلكترونية يعد نقلة نوعية في صناعة الملابس الجاهزة في مصر وآليات تسويق منتجاتها.

وأضاف أن البوابة ستكون نافذة للمصانع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لعرض وتسويق المنتجات والوصول إلى العملاء المستهدفين في الأسواق المحلية والدولية، وذلك من خلال آليات تسويقية مبتكرة تتوافق مع أحدث التكنولوجيات.

ووفقا لقول عبد السلام، فإن المنصة الجديدة تعمل على عرض منتجات المصانع من أعضاء الغرفة، مع ربطها بالمنصة الإلكترونية الخاصة بكل مصنع.

وقال المهندس وائل علما، رئيس مجلس إدارة شركة جاهز ماركت، إن استخدام التكنولوجيا وآليات التجارة الإلكترونية في قطاع الملابس الجاهزة سيؤدي إلى طفرة غير مسبوقة للمصانع المصرية.

وأضاف أن المصانع ستستطيع الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة في كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب تحسين نسب الأرباح لضمان سداد قيمة المبيعات، ورفع عبء المشاكل اللوجستية.