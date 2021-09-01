بمرتب ألف جنيه.. تفاصيل قرض مصروفات المدارس والجامعات في بنك QNB

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يقدم بنك QNB مصر قرضًا لسداد مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والحكومية مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

ويخصص البنك القرض لسداد مصروفات الدراسة للعملاء الموظفين بالقطاع العام أو الخاص، وأصحاب المهن الحرة، وكذلك بضمان ودائعهم في البنك.

ويوضح الخليج 365 تفاصيل قرض المدارس والجامعات في بنك QNB مصر.

قيمة القرض: يصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة أقساط القرض: 4 سنوات.

نسبة المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض.

نسبة الفائدة: تتباين حسب نوع وظيفة العميل وإمكانية تحويل الراتب على البنك.

نسبة تمويل البنك من إجمالي المصروفات: 95% من إجمالي قيمة القرض.

عمر العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن ألف جنيه كحد أدنى.