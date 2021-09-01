"الرعاية الصحية" تبحث مع شركة نوفارتس التعاون لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

بحث الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل مع ممثلي شركة نوفارتس العالمية، سبل التعاون الثنائي لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء، في إطار التنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين في العديد من المجالات والمبادرات الصحية بما يسهم في تحقيق مزيد من التقدم بالخدمات والرعاية الصحية المتكاملة المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال السبكي إنه تم بحث التعاون لإطلاق حملات توعوية ومبادرات صحية لتعزيز وعي المواطنين حول الأمراض، وخاصة الأمراض غير السارية وكيفية الوقاية منها والكشف المبكر عنها وسرعة علاجها، إضافة إلى التعاون بمجال التدريبات للقوى البشرية وعرض أحدث التطورات الخاصة بالتشخيص والعلاج الفعال والسيطرة على المرض.

وأضف أنه تم مناقشة آليات التعاون في دعم مبادرة الهيئة (نرعاك في مصر) للسياحة العلاجية واستقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والاستغلال الأمثل لإمكاناتها وتعظيم مواردها الذاتية، وذلك بما يتماشى مع تطلعات الهيئة في بناء نظام صحي قوي يمتلك كل عناصر النجاح وأكثر استجابة لمتطلبات المستقبل واحتياجات المجتمع لخدمات عالية المستوى وفق أعلى المعايير والممارسات الطبية العالمية.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين لبحث ودراسة تفاصيل كافة بنود التعاون الأخرى التي من شأنها تطوير المجالات الحيوية الهامة بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، لصياغتها ضمن بروتوكول التعاون مع البنود التي تم مناقشتها خلال اللقاء، بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات (بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية - جنوب سيناء).

وأعرب عن سعادته وتقديره لبحث سبل التعاون مع شركة نوفارتس أحد كبرى الشركات في العالم والرائدة في مجال تطوير وتسويق المستحضرات الصيدلانية؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

ولفت إلى أن هذه الشراكات الفعالة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالقطاع الصحي سواء داخل مصر أو خارجها وذات المكانة الدولية المتميزة لتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، لينعموا بحياة أكثر صحة والتي لا يمكن فصلها عن الاقتصاد القومي في تحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.

وأكد أن هذه الشراكات الفعالة تسهم أيضًا في مواصلة طموح هيئة الرعاية الصحية الذي لا حدود له ونجاحها المستمر في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، وتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبأعلى معايير الجودة العالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمتعاملين.

من جهته.. قال الدكتور علي عمر مدير عام شركة نوفارتس مصر، إن بروتوكول التعاون مع هيئة الرعاية الصحية سيعكس الشراكة مع الدولة المصرية من أجل توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد باعتبارها ذراع الدولة المصرية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين وبجودة عالمية.

وأشار إلى الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي بتوفير الخدمات والرعاية الصحية للمصريين من خلال البدء في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بمجال الصحة وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية، مما يوفر رعاية صحية تليق بالمواطن المصري في جميع أنحاء البلاد.

وأشاد بالاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل ما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية الشاملة لجميع المواطنين بكافة أنحاء مصر، وعلى رأسهم القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا لتلك الخدمات.