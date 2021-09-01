وزيرا السياحة والاتصالات يبحثان توصيل الإنترنت لـ 40 متحفًا وموقعًا أثريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

عقد خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع بعض قيادات الوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في نوفمبر الماضي.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء، استهدف الاجتماع التأكد من سير العمل في هذه المشروعات وفقا للخطة الزمنية المحددة والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه إتمام التنفيذ.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تطويع التقنيات الحديثة من أجل تطوير وتنمية قطاع السياحة؛ ومنها تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال استخدام التقنيات الحديثة في إتاحة جولات افتراضية للسائحين.

كما شهد استعراض بحث إمكانية توصيل خدمات الانترنت إلى 40 موقعا ومتحفا أثريا مفتوحين للزيارة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والسائحين، بالإضافة إلى ما تم إنجازه في مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام وزارة السياحة والآثار وتطوير البنية التكنولوجية للوزارة في إطار تعاون وزارة الاتصالات مع قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية.

وحضر الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، ورأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية، ومساعدا وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والشؤون الفنية، ومستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، وعدد من قيادات الوزارتين.