التحالف يعترض ويدمر مسيّرة مفخخة ثالثة بالأجواء اليمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، إن قوات التحالف اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية.

وفي التفاصيل، اعترضت قوات التحالف ودمرت طائرة مسيرة مفخخة في الصباح الباكر بالأجواء اليمنية، وبعدها بدقائق أعلن التحالف أن قواته الجوية اعترضت ودمرت مسيّرة مفخخة ثانية، وبعد بضع ساعات، اعترضت قوات التحالف الجوية ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة بالأجواء اليمنية.

وأشار التحالف إلى تصعيد عدائي من ميليشيات الحوثي الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين.

وأضاف التحالف: "نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".