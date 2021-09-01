“التفاوض لم يفض إلى نتيجة”.. “طالبان” توجه نداء إلى بنجشير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 16 دقيقة

وجهت حركة “طالبان” نداء إلى سكان ولاية بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة مناهضة لها في أفغانستان، محذرة من انهيار مفاوضات السلام بين الطرفين.

ونقلت قناة “طلوع نيوز” اليوم الأربعاء عن القيادي في “طالبان”، أمير خان متقي، قوله في رسالة مسجلة بعث بها إلى سكان بنجشير الخاضعة لسيطرة “التحالف الشمالي” إن “مفاوضات جرت لحل مشاكل بنجشير لكنها لم تفض إلى أي نتائج حتى الآن”.

ودعا متقي سكان بنجشير إلى الانضمام لـ”الإمارة الإسلامية” التي تقوم “طالبان” بإنشهائها في أفغانستان، مبديا رغبة حركته في حل هذه المسألة سلميا.

وحذر القيادي في “طالبان” من أن هناك “أشخاصا في بنجشير يسعون إلى القتال”، مناشدا سكان الولاية إقناع هؤلاء بإيجاد حل سلمي.