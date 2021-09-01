ليبيا.. سيف الإسلام القذافي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

قرر سيف الإسلام معمر القذافي رسميا الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، حسبما ذكرت “بوابة إفريقيا الإخبارية” المقربة من أنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وفقا لما فادت وسائل إعلام ليبية.

وأشارت إلى أن نقلا عن مصدر وصفته بالخاص بأن هذا الإعلان صدر بالتزامن “مع الذكرى 52 لـ”ثورة الفاتح”، لافتة إلى أن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل، سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية رسميا في وقت لاحق.

يذكر أن صحيفة تايمز اللندنية قد أجرت في المدة الماضية حوارا مع سيف الإسلام القذافي من مدينة الزنتان بليبيا، ونقلت عنه أنه يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن نجل القذافي “كان يُنظر إليه في السابق على أنه خليفة والده، لم يُر أو يُسمع عنه في العلن منذ اعتقاله قبل عشر سنوات في ليبيا”، مضيفة أنه “تحدث هاتفيا لتأكيد هويته، والقول إنه بخير، وذلك في مكالمة رتبت لتوضيح علاقته بفريق من المستشارين يتصرفون نيابة عنه”.

وذكرت الصحيفة أيضا أن سيف الإسلام “كان يتواصل مع الدبلوماسيين الغربيين وغيرهم من الدبلوماسيين بهدف إثبات أوراق اعتماده أثناء عودته إلى الحياة العامة”، مشيرة في نفس الوقت إلى أن نجل القذافي “لا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.