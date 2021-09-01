مصر توقع عقدا بقيمة 4.45 مليار دولار لإنشاء خط حديدي فائق السرعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

أعلنت الحكومة المصرية وشركة سيمنس الألمانية للنقل اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد بقيمة 4.45 مليار دولار لتشييد خط سكك حديدية كهربائي فائق السرعة يربط ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويشمل العقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عاما وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.

العقد سينفذ بين وزارة النقل المصرية، ممثلة في الهيئة القومية للإنفاق، واتحاد شركات مصرية وألمانية بقيادة شركة “سيمنس للنقل” الألمانية، بالتحالف مع شركتي المقاولون العرب و”أوراسكوم للإنشاءات”.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان لها أن طول الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع سيبلغ 660 كم، وسيكون المسار: العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح.

يشار أن مسار القطار الكهربائي السريع سيربط بين مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، ثم يمتد المسار شرق النيل حتى محطة حلوان، مرورا بالعاصمة الإدارية ومحمد نجيب، ويستمر غرب النيل بداية من محطة جنوب الجيزة ليتكامل مع خط سكك حديد الصعيد وصولا إلى منطقة أكتوبر وليتكامل مع الخط الثاني للقطار السريع (أكتوبر – أسوان)، ثم يستمر حتى مدينة السادات، ثم وادي النطرون والنوبارية وصولا إلى برج العرب، ثم يمتد على الساحل الشمالي شرقا إلى العامرية وصولا إلى الإسكندرية، ثم غربا لخدمة المناطق السياحية بالحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والضبعة ورأس الحكمة حتى مطروح.