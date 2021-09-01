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قرار سفر المحصنين على الرحلات الداخلية بالسعودبة يدخل حيز التفيذ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

جواز سفر سعودي

دخل اليوم الأربعاء قرار سفر المحصنين على الرحلات الداخلية الذي كانت قد أعلنته الخطوط ، حيز التنفيذ.

وكانت الخطوط السعودية قد أعلنت عبر حسابها على “تويتر”، في وقت سابق من الشهر الماضي: “نود أن نلفت عنايتكم بأنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابتداء من 1 سبتمبر 2021 إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح ”.

وأضافت الخطوط السعودية: تستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح الفئة العمرية الأقل من 12 سنة أو الحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة، لذا وجب التنويه للمسافرين على “السعودية” لاتخاذ اللازم”.

وكانت الخطوط الجوية السعودية، قد حددت الفئات التي سيسمح لها اعتبارا من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل السفر على الرحلات الداخلية.

وأعلنت أنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية إلا لمن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت الخطوط الجوية السعودية في تنويه نشرته على حسابها بموقع تويتر: “يستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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